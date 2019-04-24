За рік українські стартапи залучили понад 300 мільйонів доларів інвестицій

Цьогоріч сума венчурних інвестицій в українські ІТ-компанії сягнула 336,9 мільйона доларів. Водночас розмір "середнього чеку" наразі становить більше одного мільйона доларів. Це в 1,5 рази вищий показник ніж за минулорічний максимум – 258,6 мільйона доларів.

Згідно з новим звітом Української асоціації венчурного капіталу Ukrainian Venture Capital and Private Equity Overview 2018 кількість успішних інвестиційних угод зросла з 85 до 115.

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Цікаво, що майже третина із загального обсягу інвестицій залучила компанія GitLab, заснована харків'янином Дмитром Запорожцем. У вересні стартап отримав 100 мільйонів доларів інвестицій від Iconiq Capital. В результаті угоди компанія стала "єдинорогом" – її оцінка перевищила 1 мільярд доларів. У грудні в GitLab також проінвестував фінансовий конгломерат Goldman Sachs.

Компанія "єдиноріг" – компанія, ринкова вартість якої швидко злітає до мільярда доларів і вище.

Що відомо про GitLab?Це компанія, що пропонує систему керування репозиторіями програмного коду. Систему використовують більше 100 000 організацій, включно з NASA, CERN, Alibaba, Invincea, O'Reilly Media, Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) та Jülich Research Center.

У звіті також видно, що онлайн-сервіси та софтверні компанії займають лідируючі позиції за кількістю угод. Водночас хардверні та софтверні компанії залучили найбільші обсяги інвестицій.

Ось, як виглядає Топ-10 угод 2018 року, за версією UVCA: