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      За рік українські стартапи залучили понад 300 мільйонів доларів інвестицій

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      За рік українські стартапи залучили понад 300 мільйонів доларів інвестицій
      / Фото з відкритих джерел

      Цьогоріч сума венчурних інвестицій в українські ІТ-компанії сягнула 336,9 мільйона доларів. Водночас розмір "середнього чеку" наразі становить більше одного мільйона доларів. Це в 1,5 рази вищий показник ніж за минулорічний максимум – 258,6 мільйона доларів.

      Згідно з новим звітом Української асоціації венчурного капіталу Ukrainian Venture Capital and Private Equity Overview 2018 кількість успішних інвестиційних угод зросла з 85 до 115.

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      Цікаво, що майже третина із загального обсягу інвестицій залучила компанія GitLab, заснована харків'янином Дмитром Запорожцем. У вересні стартап отримав 100 мільйонів доларів інвестицій від Iconiq Capital. В результаті угоди компанія стала "єдинорогом" – її оцінка перевищила 1 мільярд доларів. У грудні в GitLab також проінвестував фінансовий конгломерат Goldman Sachs.

      Компанія "єдиноріг" – компанія, ринкова вартість якої швидко злітає до мільярда доларів і вище.

      Що відомо про GitLab?Це компанія, що пропонує систему керування репозиторіями програмного коду. Систему використовують більше 100 000 організацій, включно з NASA, CERN, Alibaba, Invincea, O'Reilly Media, Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) та Jülich Research Center.

      У звіті також видно, що онлайн-сервіси та софтверні компанії займають лідируючі позиції за кількістю угод. Водночас хардверні та софтверні компанії залучили найбільші обсяги інвестицій.

      Ось, як виглядає Топ-10 угод 2018 року, за версією UVCA:

      1. Gitlab – 100 мільйонів доларів
      2. BitFury – 80 мільйонів доларів
      3. People.ai – 30 мільйонів доларів
      4. GitLab – 20 мільйонів доларів
      5. YayPay – 8,4 мільйона доларів
      6. DreamTeam – 5 мільйонів доларів
      7. Restream  4,5 мільйона доларів
      8. Busfor – 4 мільйони доларів
      9. Preply – 4 мільйони доларів
      10. Spinbackup – 1,5 мільйона доларів
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      Теги: Новини України Стартап Гроші
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