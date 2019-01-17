Топ-3 українських стартапів, які підкорили весь світ: унікальні фото та відео

Українські розробники успішно штурмують краудфандингові платформи, про них пишуть головні світові медіа, а без деяких користувачі вже й не уявлять собі написання текстів. У 2018 році список успішних стартапів розширився. Журналісти 24 каналу зробили список найцікавіших з них.

Анімаційні рюкзаки Pix

Судячи з кількості оглядів на YouTube, блогерів зі всього світу найбільше вразив український стартап Ріх. Адже відео переглянули мільйони користувачів. Українці створили рюкзак, головною фішкою якого є лед-екран, який дозволяє виводити малюнок на власний вибір.

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Дивіться відео про рюкзак Pix, який зібрав мільйони переглядів

Аплікація запропонує чимало варіантів. Можна показувати й анімацію. Такі малюнки не лише розкривають індивідуальність, але й допомагають велосипедистам у темну пору дня – показують сигнали повороту чи зупинки.



Український анімований рюкзак

Nuka здивував блокнотом, який не боїться дощу чи розлитої кави

Стартап Nuka дивує незвичною канцелярією. Розробники створили блокнот, який нічого не боїться ані дощу, ані кави, ані гострих зубів вашого собаки. Українці запевняють – він вічний.



Стартап Nuka

Усе написане можна стерти й почати з чистого аркуша. До речі, обіцяють, що олівець теж ніколи не стане тупим і ніколи не спишеться.



Вічний блокнотом, який не боїться дощу чи розлитої кави

FunLight створює інтерактивну поверхню для атракціонів

FunLight створює розважальні атракціони для торгових центрів. Датчики на стінах та підлозі відстежують рухи відвідувачів, а потужні проектори створюють інтерактивну поверхню.



Розважальні атракціони від українських розробників

До прикладу, тут гравці шукають підказки на екранах, розв'язують головоломки й паралельно створюють власну музику.