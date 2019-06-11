Чи можуть в України забрати безвіз: експертка назвала ризики

11 червня 2017 року громадяни України вперше змогли лише по біометричному паспорту перетнути кордон країн Євросоюзу. За два роки українці такою можливістю скористались понад 40 мільйонів разів. Проте досі існує ризик, що безвіз можуть забрати.

Щоб підписати історичну угоду із Євросоюзом Україні потрібно було виконати ряд реформ.

Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси – читайте у матеріалі 24 каналу.

По-перше, це було впровадження біометричних паспортів замість старих закордонних. По-друге, Україна мала зробити низку змін у сфері боротьби з корупцією та запровадити електронне декларування.

Ключовим у сфері боротьби з корупцією була поява інституцій, які мали б боротись з корупцією – це НАБУ, САП та НАЗК,

– пояснила директорка громадської організації Європа без бар'єрів Ірина Сушко.

Однак Європейський Союз все ж залишає за собою право призупинити рішення про надання безвізу Україні.

"Якщо Європейський Союз зафіксує відкат назад у боротьбі з корупцією, то цілком можливо, що буде переглянуте питання про скасування безвізового режиму", – наголосила Сушко.

Окрім цього, Євросоюз може призупинити безвізовий режим, якщо суттєво збільшиться кількість відмов українцям на кордоні. А їх уже побільшало. У порівняні з 2017 роком кількість відмов у 2018 році зросла на 55%. Серед причин – неспроможність чітко пояснити мету приїзду в країну ЄС, відсутність зворотного квитка або коштів. Хоча, у більшої кількості українців проблем на кордоні не виникає і вони дуже позитивно оцінюють відсутність віз.



Країни, в які можна мандрувати без віз українцям

До слова, найбільше українці їздять до сусідніх Польщі, Угорщини та Румунії. Далі йде Чехія, а замикає топ-5 улюблених країн серед українців – Німеччина.

Дивіться відео про загрози скасування безвізового режиму для України: