Забіг у вишиванках: День Незалежності у Дніпрі відсвяткували по-спортивному

На День Незалежності у Дніпрі відбулась спортивна акція, у якій взяли участь півтисячі містян.

27-му річницю Незалежності України у місті відзначили символічним забігом у вишиванках.

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Вранці у п'ятницю, на Фестивальному причалі дніпряни та гості міста могли самі вибрати дистанцію, на якій готові позмагатись до душі – від 100 метрів до 5 кілометрів.



На День Незалежності у Дніпрі влаштували забіг у вишиванках



У забігу у вишиванках брали участь майже 500 учасників

Хтось біг з домашніми улюбленцями, хтось із дітьми у візках, а дехто просто прийшов підтримати рідних чи друзів.



День Незалежності у Дніпрі святкували по-спортивному



Забіг у вишиванках відбувся на День Незалежності у Дніпрі

Організатори звітують, що цьогоріч у святковому забігу, який відбувається у Дніпрі уже втретє, взяло участь майже 500 учасників.

Дивіться відео про забіг у вишиванках у Дніпрі на День Незалежності 2018:

До слова, 23 серпня у День Державного Прапора України у Дніпрі встановили одразу два рекорди – на найвищому флагштоку України висотою 72 метри підняли найбільший прапор України площею 12 на 18 метрів.