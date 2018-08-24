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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Забіг у вишиванках: День Незалежності у Дніпрі відсвяткували по-спортивному

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На День Незалежності у Дніпрі відбувся забіг у вишиванках
На День Незалежності у Дніпрі відбувся забіг у вишиванках / 056.ua

На День Незалежності у Дніпрі відбулась спортивна акція, у якій взяли участь півтисячі містян.

27-му річницю Незалежності України у місті відзначили символічним забігом у вишиванках.

Дивіться також: Військовий парад до Дня Незалежності 2018: фото та відео найяскравіших моментів

Вранці у п'ятницю, на Фестивальному причалі дніпряни та гості міста могли самі вибрати дистанцію, на якій готові позмагатись до душі – від 100 метрів до 5 кілометрів.

День Незалежності Дніпро забіг
На День Незалежності у Дніпрі влаштували забіг у вишиванках

День Незалежності Дніпро забіг вишиванки
У забігу у вишиванках брали участь майже 500 учасників

Хтось біг з домашніми улюбленцями, хтось із дітьми у візках, а дехто просто прийшов підтримати рідних чи друзів.

День Незалежності Дніпро забіг вишиванки
День Незалежності у Дніпрі святкували по-спортивному

День Незалежності забіг Дніпро
Забіг у вишиванках відбувся на День Незалежності у Дніпрі

Організатори звітують, що цьогоріч у святковому забігу, який відбувається у Дніпрі уже втретє, взяло участь майже 500 учасників.

Дивіться відео про забіг у вишиванках у Дніпрі на День Незалежності 2018: 

До слова, 23 серпня у День Державного Прапора України у Дніпрі встановили одразу два рекорди – на найвищому флагштоку України висотою 72 метри підняли найбільший прапор України площею 12 на 18 метрів.

Теги: Новини України День Незалежності Новини спорту Новини Дніпра Флешмоб
Джерело: 24 Канал
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