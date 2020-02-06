Заборгованість по виплаті субсидій є у 19 областях: де саме

Борги із виплати пільг та субсидій населенню на оплату комунальних послуг є в 19 областях України. Заборгованість зафіксована станом на початок 2020 року. Є ризик, що її не погасять до кінця року.

Про борги та перспективу їхнього продовження заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

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Загалом у 19 областях станом на 1 січня 2020 року за наданими пільгами та житловими субсидіями була кредиторська заборгованість у сумі 14,6 мільйона гривень,

– зазначив Пацкан.

Де найбільша заборгованість з виплати пільг та субсидій:

на Львівщині – 7,2 мільйона гривень;

Дніпропетровщині – 4,9 мільйона гривень;

Київщині – 0,6 мільйона гривень;

Запоріжжі – 0,5 мільйона гривень.

Це свідчить про те, що фактична потреба у таких видатках коштом субвенції не забезпечена. Існує загроза, що ця заборгованість не буде погашена. А це допомога тим, хто сам не може оплатити комунальні послуги через великі тарифи.

Голова Рахункової палати додав, що ризики непогашення заборгованості за пільгами й субсидіями зумовлені тим, що у держбюджеті на 2020 рік не передбачили надання цієї субвенції місцевим бюджетам.

Зверніть увагу! У 2019 році на виплату пільг та субсидій місцевим бюджетам надали субвенцію у сумі 21,6 мільярда гривень, або 99,9% плану на рік.

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