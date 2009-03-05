Заборона смертної кари
Фінансові ринки 10:16, 5 березня 2009 255
Італія остаточно відмовилася від смертної кари.
За повідомленням ІТАР-ТАСС обидві палати італійського парламенту ратифікували 13-ий протокол до Конвенції з прав захисту людини, що стосується скасування смертної кари за будь-яких обставин. Влада країни підписала відповідний протокол ще у травні 2002 року, і він очікував лише ратифікації італійських законодавців. Зазначимо, Італія стала 41-ою європейською країною, де відмінили смертну кару. Наразі на теренах Європи єдиною країною, де застосовують найвищу міру покарання, є Білорусь.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі