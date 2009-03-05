Заборона смертної кари

Італія остаточно відмовилася від смертної кари.

За повідомленням ІТАР-ТАСС обидві палати італійського парламенту ратифікували 13-ий протокол до Конвенції з прав захисту людини, що стосується скасування смертної кари за будь-яких обставин. Влада країни підписала відповідний протокол ще у травні 2002 року, і він очікував лише ратифікації італійських законодавців. Зазначимо, Італія стала 41-ою європейською країною, де відмінили смертну кару. Наразі на теренах Європи єдиною країною, де застосовують найвищу міру покарання, є Білорусь.