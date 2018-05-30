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Як вивести гроші із Webmoney: покрокова інструкція

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Заборона Webmoney в Україні: інструкція як вивести гроші
Заборона Webmoney в Україні: інструкція як вивести гроші / 24 Канал

Через санкції, які Україна ввела введені щодо міжнародної системи Webmoney Transfer, наразі неможливо вивести свої кошти з WebMoney Україна. Заблокована також функція оплати за послуги мобільного зв'язку, комунальних тощо.

Однак, є кілька способів, для того, щоб українські користувачі вивели свої кошти з WebMoney на банківську картку.

Через інтернет-обмінники

Перший – скористатись інтернет-обмінниками. Однак, у цьому випадку варто бути готовим до високої комісії. Обмінники купують 100 WMU по 50 гривень, які далі можна перевести на банківську картку.

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На сайті WebMoney Україна

Ще один варіант – скористатися сервісом "P2P вивід на банківську карту". Посилання на цей сервіс є на сайті WebMoney Україна.

Як вивести гроші із Webmoney

Треба перейти за цим посиланням

У цьому випадку 100 WMU можна продати за 80 гривень, які переведуть на картку ПриватБанку.

Як вивести гроші із Webmoney:

100 WMU можна продати за 80 гривень

На російському сайті WebMoney

Третій варіант – авторизуватися на сайті webmoney.ru та увійти в особистий кабінет користувача. На головній сторінці програми відкриваємо меню "приватним особам". У новоствореній вкладці вибираємо "вивести" – "на банківську карту".

Після цього потрібно вибрати спосіб виведення, для цього на перетині рядка "банківська карта" і стовпця з назвою потрібної валюти (WMU) обираємо "далі", після чого обираємо "картка Приватбанку". Тоді система переведе користувача у захищену зону сайту WebMoney Services Ukraine, де можна безпечно здійснити переклад WebMoney на карту Приватбанку. Для входу в цю зону необхідно ввести логін і пароль та обрати спосіб підтвердження входу в систему: через смс або через E-NUM.

Кошти можна вивести "не одразу", або "вмить". У першому випадку виведення відбуватиметься протягом 3 днів, тут комісія коштуватиме гривню; у другому – перевести кошти можна протягом кількох годин, однак доведеться заплатити комісію в розмірі 1%.

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Після цього потрібно повернутися в особистий кабінет, вибрати вкладку "рахунки до оплати" і натиснути "сплатити".

На сайті Приватбанку

Окрім того, вивести гроші з WebMoney через офіційний сайт Приватбанку. Через пошук знаходимо "робота з електронною валютою" та обираємо "робота з електронною валютою: введення і виведення коштів" і тиснемо "далі". Там ви знайдете посилання, куди потрібно перейти, а також детальна інструкція щодо заповнення шаблону для переказу грошей з WebMoney.

Що таке WebMoney? Це система електронних розрахунків, заснована в 1998 році і належить WM Transfer Ltd. Технічна підтримка та розробка програмного забезпечення знаходиться в Росії. Однак, WebMoney не зареєстрована в Росії як система електронних платежів, оскільки, з юридичної точки зору, титульні знаки не є електронними грошима.

Теги: Техно Інтернет Публікації Банки
Джерело: 24 Канал
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