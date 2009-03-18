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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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Заборонені результати

14:54, 18 березня 2009 250

Результати пораховані, публікувати не можна - Окружний адмінсуд Києва заборонив офіційно публікувати результати виборів до Тернопільської облради.

Таке рішення суд прийняв сьогодні за позовом депутата Тернопільської облади від БЮТ Володимира Бойка. Він вимагає визнати протиправною бездіяльність Центрвиборчкому, оскільки підготовка до виборів продовжувалась навіть після того, як Верховна Рада їх відмінила.Одночасно бютівець просив заборонити офіційно публікувати результати виборів, поки не завершить судовий розгляд цієї справи. Попереднє слухання відбудеться 20 березня. Як відомо, Окружний адмінсуд столиці не вперше вирішує долю виборів до Тернопільської облради. Саме він спочатку заборонив фінансувати вибори, а згодом, напередодні голосування, скасував свою постанову і підтвердив законність виборів.Тим часом у вівторок Тернопільська обласна виборча комісія вже порахувала 100% бюлетенів. за результатами виборів, до обласної ради проходить 7 політичних сил. Найбільше голосів виборців - 35% набрало Всеукраїнське об’єднання “Свобода”. Прохідний бар’єр подолали також “Єдиний центр”, “Партія регіонів”, УНП, БЮТ, народний союз “Наша Україна” та Блок Литвина. 
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 18 березня 2009
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