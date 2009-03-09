Заборону знято

Барак Обама зняв заборону на вивчення, а відповідно і на фінансування із державного бюджету стовбурових клітин.

Відповідне рішення глава Білого Дому підписав у понеділок. Президент США заявив, що як і вчені вірить у те, що вивчення цих клітин допоможе у лікування важких захворювань. Заборонив використовувати федеральні кошти на дослідження стовбурових клітин попередник Обами - Джордж Буш. Церква та різні релігійні та громадські організації виступають проти цього методу, оскільки вважають його неетичним. Зазвичай, стовбурові клітини одержують зі штучно вирощених ембріонів, або використовують для цього абортивні ембріони. Вчені переконані, що методика використання стовбурових клітин створить переворот в медицині. Адже ці клітини представляють собою ранню стадію розвитку клітин. Відтак, їх можна перетворити в клітини будь-яких органів людини.