Забруднене повітря у столиці: КМДА назвала причини

На стан повітря у Києві впливають метеорологічні умови та велика кількість транспорту. Тому столична влада просить українців мінімізувати використання приватного транспорту.

Так у Києві планують боротися зі забрудненням повітря, повідомляє пресслужба КМДА.

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Кращим шляхом для зниження забруднення повітря в такі періоди є мінімізація використання приватного транспорту, а натомість – використання громадського транспорту, особливо в години пік,

– йдеться в повідомленні.

У столичній держадміністрації також підкреслили, що 16 січня у Києві зафіксували перевищення концентрацій забруднювальних речовин діоксиду азоту та діоксиду сірки в місцях скупчення автомобільного транспорту. Найбільш забрудненим повітря було на площі Бессарабській, площі Деміївській, бульварі Лесі Українки. Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Срезневского.

За прогнозами Укргідрометцентру, погодні умови також сприяють накопиченню шкідливих часток.

Тому в КМДА радять наразі уникати прогулянок біля доріг, де є великий рух транспорту.