У Павлоградському відділі поліції, що на Дніпропетровщині, ДБР накрило злочинну банду поліцейських. Семеро правоохоронців протягом двох років змушували місцевих вчиняти злочини. Їх цікавили хороші показники відділку і для цього поліцейські використовували насилля.

Задля хороших цифр роботи відділку поліцейські змушували вчиняти злочини. Вони використовували насилля і психологічний тиск, повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань. Тим часом У Києві та Львові проводять мітинги за відставку Авакова: онлайн-трансляція Задля підвищення показників у роботі, "псевдоправоохоронці" змушували громадян вчиняти злочини: крадіжки,

збувати наркотичні засоби,

зброю та інше. За такі злочини поліцейські давали гроші та наркотики, потім притягували людей до кримінальної відповідальності. Поліцейські за такою схемою працювали протягом двох років Хто причетний до банди Усі семеро фігурантів працювали у Павлоградському відділі поліції в Дніпропетровській області: начальник відділу

заступник

начальник сектору цього ж відділу

4 оперативні працівники. Усіх сімох ДБР затримало. За місцем роботи та проживання проводять обшуки. Затримання фігурантів у Павлограді Де розташований Павлоград – дивіться карту Досудове розслідування здійснюють за ознаками 5 правопорушень Кримінального кодексу України: частини 1 статті 255 (Створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також керівництво такою організацією);

частини 2 статті 365 Кримінального кодексу України (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалися насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів);

частини 2 статті 185 (Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб);

частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);

частини 2 статті 307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).