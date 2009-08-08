Зафіксовано дефляцію
В липні в Україні зафіксовано дефляцію.
Відносно червня ціни знизилися на 0,1%. Проте з початку року гривня все ж таки знецінилася 8,5%, - повідомляє Державний комітет статистики. Річна інфляція становила 17,3%. У літні місяці - липні, серпні - в Україні традиційно фіксують дефляційні процеси.Основним чинником для цього є надходження на внутрішній ринок аграрної продукції нового врожаю, що призводить до зниження цін на продовольство, яке в свою чергу є домінуючим показником при розрахунку інфляції в країні. Нагадаємо, за даними Статистичного комітету СНД річна інфляція в Україні на поточний момент є найбільшою серед країн Співдружності.
Джерело: 24 Канал
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