14:49
25 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
28°C 17°C
  • четвер
    26°C 19°C
  • п'ятниця
    25°C 21°C
  • субота
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРЕЦІЯ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Електронні церковні дзвони. Російський Ілон Маск
Вєсті Кремля
21:30, 24 липня
Вєсті.UA. Музичний критик Гройсман. Бідна та брехлива Тимошенко
Вєсті.UA
20:52, 24 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони
ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРЕЦІЯ ВАЛЮТА

Загадковий смартфон від Xiaomi під брендом POCOPHONE: з’явилась ціна пристрою

392 Читать новость на русском
Смартфон від Xiaomi під брендом POCOPHONE
Смартфон від Xiaomi під брендом POCOPHONE / gagadget.com

Вже близько місяця не стихають чутки та здогадки щодо нового смартфона від Xiaomi під брендом POCOPHONE. Як повідомив інсайдер Роланд Куандт, новий смартфон буде називатися Pocophone F1.

Про це повідомляє gizmochina.

Окрім того, вже з’явилась і ціна пристрою. У Східній Європі смартфон надійде у продаж у версіях з 6 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам’яті за ціною 420 євро (13 тисяч гривень), та 6 ГБ оперативного та 128 ГБ вбудованого сховища за ціною 460 євро (14 200 гривень).

Читайте також: Xiaomi Mi A2 та Mi A2 Lite представили офіційно: огляд, характеристика і ціна смартфонів

Pocophone F1 також засвітився на відео, що розкриває його кодове ім'я "Beryllium". Там також була інформація про чіп SD845 з тактовою частотою 2.8 ГГц. Також відомо, що пристрій працюватиме під управлінням Android 8.1 Oreo.

Pocophone F1 від Xiaomi: відео

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Техно Xiaomi Смартфони
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найгучніші ДТП з "мажорами": чим усе закінчилось
сьогодні, 13:30 Найгучніші ДТП з "мажорами": чим усе закінчилось
Інна Жолобович 1361
"Атошна" схема земельного "дерибану": на що готові піти ненажерливі чиновники
сьогодні, 13:00 "Атошна" схема земельного "дерибану": на що готові піти ненажерливі чиновники
Тетяна Мартинюк 246
Уроки войны: почему произошло окружение и не удался прорыв?
сьогодні, 12:01 Уроки войны: почему произошло окружение и не удался прорыв?
Юрій Бутусов 1154
У Києві Hummer на смерть збив дитину: у мережі з люттю коментують трагічну подію
сьогодні, 11:35 У Києві Hummer на смерть збив дитину: у мережі з люттю коментують трагічну подію
1209
Кирило Островський: що відомо про водія Hummer, який насмерть збив дитину на переході
сьогодні, 11:21 Кирило Островський: що відомо про водія Hummer, який насмерть збив дитину на переході
8400
Компанія Маска продемонструвала концепт революційного Tesla Phone: огляд, характеристики, ціна
 10 квітня , 17:08
10 "секретних" кодів для Android, які допоможуть у непередбачуваних ситуаціях
 10 квітня , 08:12
Інноваційне диво від Huawei: компанія сертифікувала нове покоління швидкої зарядки Super Charge
13 липня , 08:03
В Індії телефон став причиною смерті підлітка
 1 квітня , 17:09
Samsung зможе постачати процесори для компанії ZTE
 16 травня , 21:07
Смартфон Xiaomi Redmi Note 5 отримав ще більше пам’яті за ту ж саму ціну
сьогодні , 15:04
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук