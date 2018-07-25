Загадковий смартфон від Xiaomi під брендом POCOPHONE: з’явилась ціна пристрою

Вже близько місяця не стихають чутки та здогадки щодо нового смартфона від Xiaomi під брендом POCOPHONE. Як повідомив інсайдер Роланд Куандт, новий смартфон буде називатися Pocophone F1.

Про це повідомляє gizmochina.

Окрім того, вже з’явилась і ціна пристрою. У Східній Європі смартфон надійде у продаж у версіях з 6 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам’яті за ціною 420 євро (13 тисяч гривень), та 6 ГБ оперативного та 128 ГБ вбудованого сховища за ціною 460 євро (14 200 гривень).

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Pocophone F1 також засвітився на відео, що розкриває його кодове ім'я "Beryllium". Там також була інформація про чіп SD845 з тактовою частотою 2.8 ГГц. Також відомо, що пристрій працюватиме під управлінням Android 8.1 Oreo.

Pocophone F1 від Xiaomi: відео

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