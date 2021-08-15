Попередньо відомо, що біля Павлова була рушниця. Вбитим політика знайшли на веранді власного будинку.

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Починав свій шлях з роботи на комбінаті

Народився Костянтин Павлов у Кривому Розі 12 січня 1973 року. Відомо, що родина була небагатою. Батько працював на виробничому об'єднанні "Кривбасруда", а мати була касиром в поштамті.

Майбутній політик у 1992 році закінчив місцевий технікум за спеціальністю електрослюсара. Згодом навчався на економіста в Міжрегіональній академії управління персоналом (МАУП) та на менеджера організацій у Відкритому Міжнародному університеті Великої Британії ЛІНК.

У 1992 році він влаштувався працювати електрослюсарем на місцевий Південний гірничо-збагачувальний комбінат.

У 90-х роках Павлов пішов у бізнес

У 1996 році Костянтин Павлов став заступником директора "Кривбассконсалтінгу", з 1998 року – вже його директором.

У 1999 році стає заступником начальника відділу збуту і зовнішньоекономічної діяльності в управлінні Південного гірничо-збагачувального комбінату. Ймовірно саме тоді він починає співпрацювати з Олександром Вілкулом.

З 2002 року – перший заступник директора і виконавчого директора Криворізького сурикового заводу.

На початку двотисячних приєднується до "Партії регіонів"

У 2005 році Костянтин Павлов стає членом "Партії регіонів". Через рік отримує посаду першого заступника міського голови Кривого Рогу.

Тоді ж його обирають депутатом Дніпропетровської обласної ради, а у 2010 – очільником постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства обласної ради. У 2006 – 2010 роках головою Дніпропетровської обласної ради V скликання був якраз Юрій Вілкул.

У 2010 році очолює Криворізьку міську організацію "Партії регіонів".

Потрапляє у Верховну Раду

У 2012 році стає нардепом 7-го скликання від Партії регіонів по одномандатному мажоритарному виборчому округу № 31.

Згодом у 2014 році потрапляє у Раду як самовисуванець. Після цього доєднується до фракції "Опозиційний блок".

Зверніть увагу! У 2014 році Костянтин Павлов голосував за диктаторські закони 16 січня, які посилювали захист суддів і правоохоронців та ввели кримінальну відповідальність за наклеп.

У 2015 році також відзначився кнопкодавством, про що повідомляло Hromadske.

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У 2018 році він голосував проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької і Луганської областей.

Довідка. Це закон, що визнавав Росію окупантом та країною-агресором та покладав на неї юридичну й матеріальну відповідальність за те, що відбувається на окупованій частині Донбасу.

У 2019 році намагався пройти на парламентських виборах до Верховної Ради як самовисуванець, проте йому не вдалось.

До 2020 року був радником вищезгаданого Юрія Вілкула у виконкомі Криворізької міськради.

У 2020 році став "сенсацією" на виборах мера Кривого Рогу

У 2020 році партія "ОПЗЖ" оголосила Костянтина Павлова кандидатом в мери Кривого Рогу. Його у першому турі підтримувало всього 9,6 % виборців. У другий тур проходили Юрій Вілкул та представник "Слуги народу" Дмитро Шевчик.

Проте ситуація кардинально змінилась, коли Вілкул заявив, що знімає свою кандидатуру на користь ексзаступника Костянтина Павлова.

Саме так Павлов отримав 56,96% голосів, а "слуга" Шевчик – всього 40,50%.

Зауважте! Згідно з декларацією, Костянтин Павлов вказав, що володіє земельною ділянкою та будинком в селі Вільне, двома квартирами в Кривому Розі, годинниками Continent і Ulysse Nardin. Також користувався авто Toyota Higlander, яке зареєстроване на дружину Олену Павлову.

Павлов на посаді мера Кривого Рогу

Серед останніх дописів Костянтина Павлова традиційні повідомлення про ремонт ліфтів, оновлення лабораторії інфекційної лікарні, ремонт дороги. Тобто політик не писав про погрози.

Однак у партії "ОПЗЖ" переконані, що мера Кривого Рогу Костянтина Павлова вбили. Таку думку висловив зокрема Вадим Рабінович.

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