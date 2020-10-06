Загиблого в катастрофі Ан-26 курсанта Скочкова поховають поряд із батьком-героєм
Загиблого в катастрофі літака Ан-26 курсанта Олександра Скочкова поховають у Мелітополі поруч із батьком. Життя батька Ігоря Скочкова обірвалося у 2014 році під час аварії літака Іл-74 на Луганщині.
Похорон Скочкова-молодшого відбудеться 7 жовтня. Про це розповіла мама загиблого героя Оксана Скочкова, повідомляє "Громадське".
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Він був гідним льотчиком, щирим, добрим, справедливим. Насті (сестрі) він замінив батька. Я просто не знаю… Його батько теж був таким. Він був гідним свого батька,
– розповіла жінка.
"В одну вирву снаряд двічі не влучає"
Курсанта одного разу запитали, чи не боїться він повторити долю свого батька, який загинув у небі. Тоді юнак заперечив, що в одну вирву снаряд двічі не влучає, повідомляє Арміяінформ. згодом з моторошною точністю повторив долю свого батька: обоє згоріли під час авіакатастрофи.
Олександр Скочков / Фото Арміїінформ
Ігор Скочков / Фото Арміїінформ