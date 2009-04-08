Загострення ситуації

Влада Молдови погрожує силовим розв’язанням політичної кризи.

Молдовський президент Владімір Воронін заявив, що у випадку нових заворушень поліція застосує силу. Глава держави стверджує, що попередив опозицію про можливі наслідки.Крім того, президент Молдови звинуватив Румунію у причетності до організації масових заворушень у Кишиневі. Воронін заявив про введення візового режиму з Бухарестом, а румунського посла оголошено персоною нон-грата. Румунська влада у відповідь відкидає звинувачення у втручанні у внутрішні справи Молдови, а заяву Вороніна називає ворожою.Тим часом у Кишиневі відновилися акції протесту. Декілька сотень осіб вийшли на нові демонстрації до адміністративних будівель, які охороняють посилені підрозділи поліції. За повідомленням місцевих інформагенцій чисельність демонстрантів постійно збільшується.Нагадаємо, у вівторок акції протесту проти фальсифікації результатів парламентських виборів у Молдові, на яких перемогли комуністи, переросли у сутички демонстрантів з правоохоронцями. Розлючений натовп в декілька тисяч осіб розтрощив і підпалив адміністрацію президента та будівлю парламенту. Загалом у сутичках постраждали більше сотні осіб. Поліція затримала близько 200 бунтівників.