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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Загострення ситуації

Фінансові ринки 10:41, 15 квітня 2009 213

Північна Корея виганяє інспекторів ООН.

Офіційний Пхеньян зажадав, щоб інспектори Організації об’єднаних націй негайно залишили територію країни, а також поставив вимогу негайно демонтувати відеокамери та зірвати пломби з обладнання ядерних об’єктів. КНДР також заявила, що збирається перезапустити реактор у Йонбені, де відбувається переробка ядерного палива.Зазначимо, вчора офіційний Пхеньян заявив про вихід з переговорів за участю США, Китаю, Японії, Росії та Південної Кореї, які розпочалися у 2003 році у зв’язку з початком ядерних випробувань КНДР. У відповідь на це США закликали Північну Корею припинити провокаційні погрози та діяти згідно укладених домовленостей.Нагадаємо, Рада безпеки ООН одноголосно засудила запуск північнокорейської ракети, який відбувся 5 квітня, та попередила про намір посилити санкції проти Пхеньяна. Влада КНДР стверджує, що здійснила запуск супутника зв’язку, проте Вашингтон звинуватив КНДР у випробуванні балістичної ракети.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 15 квітня 2009
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