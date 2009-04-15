Загроза альянсу

Угоду між Chrysler та Fiat можуть зірвати профспілки.

Голова Fiat Серджіо Марчіоне заявив, що його компанія може вийти з переговорів про створення альянсу з американцями, якщо тамтешні профспілки не ухвалять вимог італійців, найбільш принциповою з яких є зниження витрат на оплату праці. Це питання фактично стало головною проблемою при укладенні угоди між сторонами. Як ми вже повідомляли, влада США - кредитор номер один для детройтського гіганта, заявила, що Chrysler має підписати угоду про партнерство з Fiat до кінця квітня. Лише тоді автовиробник зможе розраховувати на додаткове державне фінансування на рівні 6 млрд. дол. та реструктуризацію попередніх боргів. У випадку провалу переговорів з італійцями Chrysler загрожує банкрутство.