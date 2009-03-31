Загроза паводку

Весняна повінь гірським регіонам не загрожує, але краще перестрахуватися.

Еменесники закликають горян вчасно почистити водовідвідні канали. Потепління, як спричиняє різке танення снігу в горах, та дощі можуть вплинути на рівень води у річках. Зараз, заспокоюють рятувальники, ситуація під контролем.Павло Василенко (керівник прес-служби ГУ МНС у Львівській обл.): “На даний час такої небезпеки виникнення раптової повені чи паводку не існує, є процес сніготанення в горах, але він не є такий інтенсивний”.Посилаючись на прогнози синоптиків еменесники кажуть, що ближчим часом, стрімке підняття рівня води у річках не передбачається. Вода може вийти на заплаву, однак це не загрожуватиме затопленням населених пунктів.