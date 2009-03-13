Загроза теракту
Фінансові ринки 10:15, 13 березня 2009 196
Поліція Нідерландів запобігла теракту - в Амстердамі правоохоронці заарештували сімох осіб, яких підозрюють у підготовці терористичного нападу.
За даними стражів порядку - ціллю нападників міг стати один із торгових центрів міста. Шестеро чоловіків та одна жінка - інформує поліція - мають подвійне громадянство Нідерландів та Марокко, а один із затриманих пов’язаний із підозрюваним в терактах у Мадриді 2004 року.Запобігти трагедії поліцейським допоміг анонімний дзвінок в ніч на четвер. Після попередження невідомого, нібито троє чоловіків планують влаштувати вибух в Амстердамі, поліція розпочала розслідування. Для безпеки, правоохоронці закрили декілька магазинів, торговий центр, а також концертний зал. Поліція, наразі не повідомляє ні про цілі анонімного дзвінка, ні про ступінь достовірності інформації. Водночас речник нідерландського антитерористичного комітету запевнив, що немає потреби піднімати рівень терористичної загрози.
Джерело: 24 Канал
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