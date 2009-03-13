Загроза теракту

Поліція Нідерландів запобігла теракту - в Амстердамі правоохоронці заарештували сімох осіб, яких підозрюють у підготовці терористичного нападу.

За даними стражів порядку - ціллю нападників міг стати один із торгових центрів міста. Шестеро чоловіків та одна жінка - інформує поліція - мають подвійне громадянство Нідерландів та Марокко, а один із затриманих пов’язаний із підозрюваним в терактах у Мадриді 2004 року.Запобігти трагедії поліцейським допоміг анонімний дзвінок в ніч на четвер. Після попередження невідомого, нібито троє чоловіків планують влаштувати вибух в Амстердамі, поліція розпочала розслідування. Для безпеки, правоохоронці закрили декілька магазинів, торговий центр, а також концертний зал. Поліція, наразі не повідомляє ні про цілі анонімного дзвінка, ні про ступінь достовірності інформації. Водночас речник нідерландського антитерористичного комітету запевнив, що немає потреби піднімати рівень терористичної загрози.