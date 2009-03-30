Загроза тютюновому ринку

В понеділок 40 тисяч торгових точок по Україні на кілька годин припинили продаж сигарет.

Зростання акцизу на сигарети вдвічі, яке пропонують парламентарі, призведе до тінізації ринку та не збільшить надходження до бюджету. Аби попередити законодавців про можливі наслідки різкого збільшення акцизного збору, виробники та продавці тютюнової продукції на кілька годин припинили продаж сигарет у більше ніж 40-ка тисячах торгових точок по всій Україні.Володимир Демчак (директор асоціації СОВАТ): "Є віртуальні цифри, і є реальні. Віртуальні - ті, що пораховані авторами законопроекту і можуть дати збільшення надходжень по акцизу, але одночасно будуть втрати по прямих податках, по ПДВ. Якщо сьогодні до цього рівня підняти ставки акцизів, то ми втратимо в бюджеті близько мільярда гривень".Антоніна Холодова (співзасновник мережі ТТ "Кіоск"): "Робочі місця будуть скорочені практично вдвічі, а робочих місць добавиться у цих же бабусь. 96-97 роки вони стояли по вулицях, продавали пачки сигарет, які невідомо якого походження, і незрозуміло, звідки вони взялися".31 березня учасники тютюнового ринку, аби депутати звернули увагу на невтішні перспективи галузі, пікетуватимуть Верховну Раду.