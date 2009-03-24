Загроза відставки

В Чехії назріває політична криза.

Нижня палата парламенту країни у вівторок розгляне питання про вотум недовіри уряду країни. Опозиційні соціал-демократи та комуністи, які спільно мають в 200-місному парламенті 97 мандатів, вп’яте спробують відправити у відставку уряд Мірека Тополанека, і провести нові вибори. Опозицію готові підтримати декілька депутатів, якій вийшли з партій правлячої коаліції, або поки залишаються там, проте не згідні з політикою уряду. На випадок, якщо при голосуванні щодо вотуму недовіри уряду до фракції соціал-демократів та комуністів приєднаються ще як мінімум четверо народних обранців, тоді відставка буде неминучою. Водночас, як відзначають експерти, відставка уряду може негативно вплинути на економіку країни в період світової фінансової кризи.