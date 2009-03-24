Загроза відставки
Фінансові ринки 11:30, 24 березня 2009 172
В Чехії назріває політична криза.
Нижня палата парламенту країни у вівторок розгляне питання про вотум недовіри уряду країни. Опозиційні соціал-демократи та комуністи, які спільно мають в 200-місному парламенті 97 мандатів, вп’яте спробують відправити у відставку уряд Мірека Тополанека, і провести нові вибори. Опозицію готові підтримати декілька депутатів, якій вийшли з партій правлячої коаліції, або поки залишаються там, проте не згідні з політикою уряду. На випадок, якщо при голосуванні щодо вотуму недовіри уряду до фракції соціал-демократів та комуністів приєднаються ще як мінімум четверо народних обранців, тоді відставка буде неминучою. Водночас, як відзначають експерти, відставка уряду може негативно вплинути на економіку країни в період світової фінансової кризи.
Джерело: 24 Канал
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