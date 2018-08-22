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Загрожує дефолт: Гройсман пояснив, навіщо Україна потрібна співпраця з МВФ

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Гройсман пояснив, навіщо Україна потрібна співпраця з МВФ
Гройсман пояснив, навіщо Україна потрібна співпраця з МВФ / 24 канал

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Україні необхідно зараз співпрацювати з Міжнародним валютним фондом, інакше держава не зможе виплачувати борги, що загрожує їй дефолтом.

Про це глава уряду написав у своєму Twitter.

Зазначимо, що за словами Гройсмана, обслуговування державного боргу коштує Україні 130 мільярдів гривень щорічно.

"Навіщо співпрацювати з МВФ зараз? Невиплата боргів загрожує Україні дефолтом. А це зупинка виробництва, девальвація гривні, інфляція. Нам потрібно уберегти людей від цього негативу, тому нам і потрібні нові запозичення, щоб повернути старі. Далі – потрібно нарощувати економіку", – мовиться у дописі Гройсмана.

Читайте також: В Україні суттєво знизився державний борг: у Мінфіні заявили про плани ще більше скоротити його

Нагадаємо, 6 вересня в Україну прибуде місія МВФ, представники якої до 19 вересня працюватимуть у Києві.

Теги: Новини України Гроші Новини політики Кабінет Міністрів України Володимир Гройсман Дефолт в Україні дефолт МВФ
Джерело: 24 канал
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