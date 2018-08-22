Загрожує дефолт: Гройсман пояснив, навіщо Україна потрібна співпраця з МВФ

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Україні необхідно зараз співпрацювати з Міжнародним валютним фондом, інакше держава не зможе виплачувати борги, що загрожує їй дефолтом.

Про це глава уряду написав у своєму Twitter.

Зазначимо, що за словами Гройсмана, обслуговування державного боргу коштує Україні 130 мільярдів гривень щорічно.

"Навіщо співпрацювати з МВФ зараз? Невиплата боргів загрожує Україні дефолтом. А це зупинка виробництва, девальвація гривні, інфляція. Нам потрібно уберегти людей від цього негативу, тому нам і потрібні нові запозичення, щоб повернути старі. Далі – потрібно нарощувати економіку", – мовиться у дописі Гройсмана.

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Навіщо співпрацювати з МВФ зараз? Невиплата боргів загрожує Україні дефолтом. А це зупинка виробництва, девальвація гривні, інфляція. Нам потрібно уберегти людей від цього негативу, тому нам і потрібні нові запозичення, щоб повернути старі. Далі – потрібно нарощувати економіку. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 22 августа 2018 г.

Нагадаємо, 6 вересня в Україну прибуде місія МВФ, представники якої до 19 вересня працюватимуть у Києві.