Загрозлива ситуація з COVID-19 у Білорусі: ВООЗ наполягає на посиленні карантину

У ВООЗ наполягають на терміновому посиленню соціального дистанціювання у Білорусі. Адже темпи приросту нових випадків коронавірусу у країні є одними з найвищих у Європі.

Зусиль тільки сектора охорони здоров'я для стримування та уповільнення поширення коронавірусу тепер недостатньо, заявив голова бюро ВООЗ в Білорусі Батир Бердикличєв, пише Tut.by.

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Епідемія в Білорусі перейшла у фазу, яка вимагає негайних дій з посилення заходів фізичного дистанціювання,

– зазначив Бердикличєв.

За його словам, поки карантинні обмеження не посилять, немає підстав очікувати на перелом в перебігу епідемії та її сповільнення.

Представник ВООЗ додав, що у випадку збереження чинної ситуації варто очікувати зростання кількості інфікованих COVID-19.

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