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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Загрозлива ситуація з COVID-19 у Білорусі: ВООЗ наполягає на посиленні карантину

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      Коронавірус у Білорусі: ВООЗ наполягає на посиленні карантину
      ВООЗ наполягає на посиленні соціальної дистанції в Білорусі / volynnews.com

      У ВООЗ наполягають на терміновому посиленню соціального дистанціювання у Білорусі. Адже темпи приросту нових випадків коронавірусу у країні є одними з найвищих у Європі.

      Зусиль тільки сектора охорони здоров'я для стримування та уповільнення поширення коронавірусу тепер недостатньо, заявив голова бюро ВООЗ в Білорусі Батир Бердикличєв, пише Tut.by.

      Зверніть увагу Спалах коронавірусу в Білорусі: в країні понад 14 тисяч випадків зараження

      Епідемія в Білорусі перейшла у фазу, яка вимагає негайних дій з посилення заходів фізичного дистанціювання,
      – зазначив Бердикличєв.

      За його словам, поки карантинні обмеження не посилять, немає підстав очікувати на перелом в перебігу епідемії та її сповільнення.

      Представник ВООЗ додав, що у випадку збереження чинної ситуації варто очікувати зростання кількості інфікованих COVID-19.

      Коронавірус у Білорусі: основне

      • Станом на 1 травня там зафіксували 14 тисяч 27 випадків зараження коронавірусом. Від недуги померли 89 людей, одужали – 2 тисячі 386.
      • Відповідно до даних БЕЛСАТ, офіційні цифри міністерства охорони здоров’я відрізняються від реальних мінімум в чотири рази.
      • Уряд Білорусі продовжує нехтувати епідемією коронавірусу.
      • Президент Олександр Лукашенко називає недугу "коронапсихозом". Радить їсти масло зі сметани та частіше бувати на свіжому повітрі. Політик вважає, що ізоляція – не дієвий метод боротьби з коронавірусом. Він також проти використання масок учнями у школах.

       

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я ВООЗ Новини Білорусі
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