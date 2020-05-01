Загрозлива ситуація з COVID-19 у Білорусі: ВООЗ наполягає на посиленні карантину
У ВООЗ наполягають на терміновому посиленню соціального дистанціювання у Білорусі. Адже темпи приросту нових випадків коронавірусу у країні є одними з найвищих у Європі.
Зусиль тільки сектора охорони здоров'я для стримування та уповільнення поширення коронавірусу тепер недостатньо, заявив голова бюро ВООЗ в Білорусі Батир Бердикличєв, пише Tut.by.
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Епідемія в Білорусі перейшла у фазу, яка вимагає негайних дій з посилення заходів фізичного дистанціювання,
– зазначив Бердикличєв.
За його словам, поки карантинні обмеження не посилять, немає підстав очікувати на перелом в перебігу епідемії та її сповільнення.
Представник ВООЗ додав, що у випадку збереження чинної ситуації варто очікувати зростання кількості інфікованих COVID-19.
Коронавірус у Білорусі: основне
- Станом на 1 травня там зафіксували 14 тисяч 27 випадків зараження коронавірусом. Від недуги померли 89 людей, одужали – 2 тисячі 386.
- Відповідно до даних БЕЛСАТ, офіційні цифри міністерства охорони здоров’я відрізняються від реальних мінімум в чотири рази.
- Уряд Білорусі продовжує нехтувати епідемією коронавірусу.
- Президент Олександр Лукашенко називає недугу "коронапсихозом". Радить їсти масло зі сметани та частіше бувати на свіжому повітрі. Політик вважає, що ізоляція – не дієвий метод боротьби з коронавірусом. Він також проти використання масок учнями у школах.