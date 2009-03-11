Загублений вантаж

Поблизу берегів Австралії загублено контейнери з нітратом амонію.

Понад 30 контейнерів з добривом - нітратом амонію - були загублені під час шторму поблизу північно-східного узбережжя Австралії. Вантаж знаходився на борту австралійського судна, яке прямувало з Ньюкасла до Брісбена. Окрім того, одна з цистерн пошкодила корпус корабля, що призвело до витоку палива. Місцеві експерти занепокоєні - у разі пошкодження, цистерни з добривом можуть завдати чималої шкоди довкіллю. Щоби запобігти екологічній катастрофі, контейнери з хімікатами розшукують за допомогою авіації.