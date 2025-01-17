Майор ЗСУ, журналіст, телеведучий Єгор Чечеринда розповів 24 Каналу, що така можливість, ймовірно, активно обговорюється на Заході. Уже є ідеї про 800 кілометрів українського кордону з Росією, де може бути створено буферну зону, на якій перебуватиме миротворча сила західних військ.

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Які функції можуть виконувати миротворці

На думку Єгора Чечеринди, Росія ніколи не погодить варіант припинення бойових дій на території України, який передбачатиме введення миротворчих військ на лінію розмежування. Він пояснив це тим, що Кремлю не потрібно, щоб українська територія була якимось чином захищена від повторної агресії росіян.

Проте все ж є шанс, що такі миротворчі об'єднання можуть бути розміщені на території нашої держави, зокрема мовиться про війська Франції чи Великої Британії.

Важливо, щоб миротворчі підрозділи наших партнерів були добре озброєні. У наших інтересах, щоб це була важка бронетехніка з можливістю завдавання ракетних ударів в разі порушення мирної угоди однією зі сторін,

– сказав майор ЗСУ.

Україні необхідна миротворча місія, у якій військові наших партнерів матимуть чіткі повноваження діяти під час повторення прямої збройної агресії Росії.

Цікаво. Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв зазначив, що ідея миротворців, яку ініціював Еммануель Макрон, зацікавила Дональда Трампа, адже вона відповідає його прагненню перекласти частину відповідальності за безпеку України на Європу. Проте Трамп навряд чи погодиться на участь американських військових у разі ескалації, оскільки його політична платформа базується на зменшенні зовнішньополітичних зобов'язань США.

Чечеринда також додав, що 100 тисяч миротворців на території України – це буде той мінімум, який необхідний для контролю за діями країни-агресорки, проте більша цифра буде лише на користь нашій державі.