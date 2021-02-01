Міністерство енергетики 11 грудня минулого року вдвічі знизило вимоги до мінімальних запасів вугілля на складах теплових електростанцій.

Джерело: "Цензор.Нет"

Після похолодання в січні це спровокувало критично низький запас палива на складах, та, відповідно, ризики аварійних відключень споживачів. Про це написав журналіст Сергій Головньов.

Вимоги міністерства до мінімальних запасів на складах ТЕС закладені в показник "Гарантовані запаси відповідно Порядку формування Прогнозного балансу ОЕС України". З початку опалювального сезону ці вимоги поступово зростали. Але всередині грудня різко були знижені.

Так, 10 грудня вимога до мінімальних запасів складала 1,58 млн тонн, а вже 11 грудня була знижена до 0,85 млн тонн. Це дозволило ТЕС, не порушуючи ліцензійні умови, спалювати вугілля понад прогнози. Більше вугілля спалювали через збільшення частки теплової генерації, що було пов’язано з ремонтом атомних блоків та забороною імпорту електроенергії. З різким похолоданням ТЕС достатньої кількості вугілля не підвезли.

Міненерго на 10 грудня формально очолював Юрій Бойко, який змінив Ольгу Буславець в статусі в.о. 20 листопада. Але 8 грудня Бойко вчергове пішов на лікарняний і міністерством керувала Буславець, в цей час і було знижено вимоги до запасів вугілля, що спровокувало його мінімальний рівень зберігання.

За твердженням Юрія Бойко, різке зниження вимог 11 грудня пов’язано з халатністю працівників НЕК Укренерго щодо розрахунків вимог до мінімально необхідних запасів. Мовляв, Укренерго помилково виставляло завищенні обсяги вимог запасів вугілля до Курахівської ТЕС – аж 0,85 млн тонн 10 грудня. 11 грудня помилку нібито помітили. Вимоги до мінімальних запасів були знижені до 0,12 млн тонн.

Втім, це ніяк не пояснює, чому вимоги до мінімально необхідних запасів зростали до початку грудня. А з 3 грудня поступово почали знижуватись, поки різко не впали 11 грудня,

– вказує журналіст.

Видобуток 90% енергетичного вугілля і 65%-70% теплової генерації в країні контролює ДТЕК Ріната Ахметова. Уряд Дениса Шмигаля від самого початку своєї діяльності зробив декілька кроків і інтересах ДТЕК з утримання високої ціни на електроенергію в Україну. Так, було заборонено її імпорт з Білорусії та Росії, введено 65% мито на ввезення газового вугілля з Росії, переглянуто прогнозний енергетичний баланс, де найбільше скорочення виробництва дісталось АЕС. Також уряд погодився на дострокове припинення оренди ДТЕК вугільних держшахт.

Виникнення дефіциту електроенергії на внутрішньому ринку також вигідне ТОВ "Юнайтед Енерджі" з групи Ігоря Коломойського, яке наприкінці минулого року викупило значні обсяги електроенергії у державних "Енергоатому" і "Центренерго" на перше півріччя 2021 року.