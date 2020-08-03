Наразі Сухроба Карімова, який вдень 3 серпня захопив відділення банку у Києві і погрожував його підірвати, допитує СБУ. Вже невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Правоохоронці висловлюють сподівання: чоловіка покарають за всією суворістю закону.

Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в ефірі одного з українських телеканалів, передає 24 канал.

До теми Заручниця у БЦ "Леонардо": СБУ прокоментувала, чому на фото дві різні жінки

Зараз громадянин Узбекистану, який імітував терористичний акт, перебуває в СБУ. Він затриманий. З ним проводяться слідчі дії. Попереду – обрання запобіжного заходу судом,

– зауважив він.

За словами Геращенка, найімовірніше, Карімову оберуть безальтернативне тримання під вартою терміном на 2 місяці.

Далі він буде відповідати за всією суворістю закону,

– уточнив він.

Зауважимо, що раніше в СБУ повідомлялося, що проти зловмисника відкрили кримінальне провадження за статтею "Тероризм". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.

Також заступник глави МВС прокоментував низку фейкових повідомлень про мінування, які надійшли в поліцію 3 серпня.

Що він про них сказав:

Він зазначив, що зв'язку між іншими дзвінками про замінування, які не підтвердилися, та Сухробом Карімовим немає.

Втім, за статистикою, "після кожної заяви про той чи інший теракт психічно ненормальні люди теж хочуть зробити "подвиг".

"Вони починають дзвонити і говорити, що те і те заміновано. Як правило, судді дають таким особам умовні терміни, вважаючи, що це не дуже великий злочин. А я вважаю, що вони повинні сидіти у в'язниці", – заявив Геращенко.

Що відомо про захоплення банку у Києві: коротко