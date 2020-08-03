Захоплення банку в Києві: яке покарання загрожує терористу Карімову
Наразі Сухроба Карімова, який вдень 3 серпня захопив відділення банку у Києві і погрожував його підірвати, допитує СБУ. Вже невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Правоохоронці висловлюють сподівання: чоловіка покарають за всією суворістю закону.
Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в ефірі одного з українських телеканалів, передає 24 канал.
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Зараз громадянин Узбекистану, який імітував терористичний акт, перебуває в СБУ. Він затриманий. З ним проводяться слідчі дії. Попереду – обрання запобіжного заходу судом,
– зауважив він.
За словами Геращенка, найімовірніше, Карімову оберуть безальтернативне тримання під вартою терміном на 2 місяці.
Далі він буде відповідати за всією суворістю закону,
– уточнив він.
Зауважимо, що раніше в СБУ повідомлялося, що проти зловмисника відкрили кримінальне провадження за статтею "Тероризм". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.
Також заступник глави МВС прокоментував низку фейкових повідомлень про мінування, які надійшли в поліцію 3 серпня.
Що він про них сказав:
- Він зазначив, що зв'язку між іншими дзвінками про замінування, які не підтвердилися, та Сухробом Карімовим немає.
- Втім, за статистикою, "після кожної заяви про той чи інший теракт психічно ненормальні люди теж хочуть зробити "подвиг".
"Вони починають дзвонити і говорити, що те і те заміновано. Як правило, судді дають таким особам умовні терміни, вважаючи, що це не дуже великий злочин. А я вважаю, що вони повинні сидіти у в'язниці", – заявив Геращенко.
Що відомо про захоплення банку у Києві: коротко
- Інцидент трапився вдень 3 серпня в приміщенні "Універсал банку", що розташований у бізнес-центрі "Леонардо" у Києві.
- Туди прийшов чоловік, який погрожував підірвати вибухівку. Він попросив викликати поліцію, а людям дозволив вийти. Добровільно з ним залишилася керівниця банку.
- Згодом стало відомо про самого терориста. Це 32-річний громадянин Узбекистану Сухроб Карімов. У нього була оформлена посвідка на проживання в Україні.
- Вимогою зловмисника була зустріч зі ЗМІ.
- Після зустрічі з журналістами почалися й політичні вимоги. Приміром, він вимагав "вбити" російського президента Володимира Путіна.
- Правоохоронці взяти штурмом приміщення банку, звільнили заручницю та захопили терориста.