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Захоплення бібліотеки

21:28, 2 квітня 2009 288

Двоє осіб захопили бібліотеку в центрі столиці і погрожували самоспаленням.

Співробітники міліції затримали двох осіб, які захопили приміщення бібліотеки в центрі Києва та погрожували підпалити себе і будівлю. Для більшої переконливості чоловік і жінка прихопили з собою газовий балон і каністру з бензином. Вони, вимагали аби правоохоронці передали їхні звернення до вищих державних посадовців. Юлія Мусташ (прес-офіцер Печерського райвідділу міліції у м. Києві): "Вони вивели з приміщення бібліотекаря, більше людей в приміщенні в цей момент не було. Після чого закрилися в цьому приміщенні і почали висувати певні вимоги до, скажемо так, державних органів."Як повідомили в міліції, звернення цих людей правоохоронці таки передали до Секретаріату Президента, Верховної Ради та СБУ, після чого повернули із підписами посадовців. Однак у зловмисників з`явились нові вимоги. Після безрезультатних півторагодинних перемовин правоохоронці вирішили штурмувати приміщення, що і здійснили бійці спецпідрозділу "Альфа". Ніхто не постраждав.Анатоій (очевидець): "Під'їхала машина, крюком зачипила за залізну раму, яка ось лежить тепер, і вирвала її з вікна. Тут же у вікно кинулися хлоп'ята в маски-шоу і пролунав вибух. Судячи з усього це була шумова граната. Вікна тут полетіли." Любомир (очевидець): "Довго велись переговори з цими людьми, ну, вони розказували про свої проблеми. Я так розумію, що було у них багато всяких скарг і зверталися вони до суду, в різні інстанції."За словами правоохоронців, захопником виявився горезвісний Сергій Орхипов, який до цього вже двічі, щоправда без компанії, намагався вирішити свої особисті проблеми у такий немирний спосіб. Чоловік, нібито, вже 20 років шукає правди через свої майнові земельні проблеми. Зі своєю "бойовою" подругою він познайомився в Києві. Як повідомили у міліції, проти захопників збираються порушити кримінальну справу за статтею "групове хуліганство".   
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 2 квітня 2009
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