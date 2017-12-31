Захоплення пошти у Харкові: суд арештував злочинця
Суд арештував Володимира Безуха, якого звинувачують у захопленні заручників у відділенні "Укрпошті" в Харкові, на 2 місяці без визначення застави.
Про це повідомляє журналістка "Громадського" з Київського районного суду Харкова.
Нагадаємо, вдень 30 грудня у Харкові біля торгового центру "Рост" невідомий захопив відділення "Укрпошти". Чоловік, погрожуючи вибухівкою, захопив 11 заручників. Через деякий час 5 з них він відпустив. Ввечері спецпризначенці штурмом взяли будівлю і затримали підозрюваного.
Безух буде під вартою до 27 лютого.
Таким рішенням суд задовольнив клопотання прокуратури.
Мати ж підозрюваного розповіла, що чоловік не мав при собі вибухового пристрою. За її словами, Володимир з дитинства психічно хворий. Це захоплення він спланував, "аби привернути до себе увагу спільноти".
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