Захоплення судна
Фінансові ринки 09:51, 20 березня 2009 259
Українець потрапив у полон до сомалійських піратів.
В Аденській затоці корсари захопили грецьке судно, на борту якого 24 члени екіпажу. Корабель "Титан" перевозив вантаж заліза у Південну Корею з одного із портів Чорного моря. Серед членів екіпажу - один громадянин України і троє греків, зокрема, капітан судна. Громадянство ще 20 членів екіпажу уточнюється.Зараз у полоні у сомалійських піратів - щонайменше 15 суден, за які вони хочуть отримати викуп. За звільнення саудівського танкера "Сиріус Стар", захопленого у листопаді, пірати отримали 3 мільйона доларів. А за звільнення судна "Фаїна", піратам заплатили викуп у 3,2 мільйона доларів. Зазначимо, зараз води поблизу Сомалі патрулюють військові кораблі НАТО, країн ЄС та Росії.
Джерело: 24 Канал
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