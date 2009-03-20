Захоплення судна

Українець потрапив у полон до сомалійських піратів.

В Аденській затоці корсари захопили грецьке судно, на борту якого - 24 члени екіпажу. Корабель “Титан” перевозив вантаж заліза у Південну Корею з одного з портів Чорного Моря. Серед членів екіпажу - один громадянин України і троє греків, зокрема, капітан судна. Громадянство ще 20 членів екіпажу уточнюється.Зараз у полоні у сомалійських піратів - щонайменше 15 суден, за які вони хочуть отримати викуп. За звільнення саудівського танкера “Сиріус Стар”, захопленого у листопаді, пірати отримали 3 мільйона доларів. А за звільнення українського судна “Фаїна”, піратам заплатили викуп у 3,2 мільйона доларів. Зазначимо, зараз води поблизу Сомалі патрулюють військові кораблі НАТО, країн ЄС та Росії.