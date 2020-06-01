Закарпатські компанії "Сліп Айді Україна" та "Сандерс-Виноградів" більше року намагаються розблокувати імпортні поставки пуху з Китаю.

З нього підприємства виготовляють ковдри та подушки, які у них замовляють всесвітньовідомий бренд "ІКЕА" та інші європейські компанії. Імпорт зупинився через новий зразок міжнародного сертифіката, який ще торік запровадила ветеринарна служба України, але й досі не погодила з країнами-експортерами. Відтак, обидва наші виробники стали заручниками бездіяльності чиновників. Через нестачу сировини вони приречені на багатомільйонні збитки і банкрутство.

Наше прохання одне: на період, поки держава буде механізм вдосконалювати або погоджувати, дати нам можливість працювати. Якщо нам до кінця року не дадуть дозвіл ввозити суміш, значить максимум через півтора місяця зупиниться "Сліп Айді Україна" в Іршаві. А до кінця року і нам доведеться зупинити роботу,

– сказав генеральний директор ТОВ "Сандерс-Виноградів" Єфім Розентал.

Якщо підприємства зупиняться, місцевий бюджет втратить майже 50 мільйонів гривень податків. А понад півтисячі людей залишаться без роботи. Вимогу користуватися неузгодженим сертифікатом юристи вважають порушенням міжнародних зобов’язань України.

"Запровадження таких форм міжнародних сертифікатів, які не визнаються у світі, є якраз тим технічним бар’єром, який значно ускладнює вільну торгівлю з Європейським союзом. І якщо ситуація не покращиться найближчим часом, українська влада не вирішить це питання самостійно, то, звичайно, ми будемо ініціювати звернення наших європейських партнерів до світової організації торгівлі зі скаргою на дії українського уряду", – пояснила партнер юридичної компанії "Колегіум" Анастасія Рябінічева.

За відшкодуванням таких збитків ми будемо звертатися в адміністративні суди, а також в порядку кримінально-процесуального провадження за рахунок майна винних осіб або в недбалості, або в зловживанні владою. І ми відшкодування отримаємо,

– сказав керуючий партнер юридичної компанії "Колегіум" Ростислав Пазина.

По допомогу підприємства неодноразово звертались до Закарпатської облдержадміністрації, Ради бізнес-омбудсмена, Державної регуляторної служби та нардепів . Скрізь їх підтримали. Лише міністерство економіки і досі вперто відмовчується.