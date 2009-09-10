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      Заклик до роззброєння

      Фінансові ринки 289

      Один трильйон американських доларів - саме стільки тратять щорічно країни світу на озброєння.

      Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун висловив серйозне занепокоєння такою ситуацією. Діяч наголосив, що тим часом як десятки мільйонів мешканців планети голодують, маючи на день не більше одного долара на харчування, воєнні видатки складають 200 доларів на людину. В свою чергу країни світу витрачають на гуманітарний розвиток близько 8 мільярдів "зелених", що не йде ні в яке порівняння з трильйонними витратами на озброєння.Окрім цього Генсек ООН закликав країни світу до ядерного роззброєння. За його даними, нині у світі накопичено близько 20 тисяч ядерних бойових зарядів, що можуть бути використані під час гіпотетичного ядерного конфлікту.
      blog_ava
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      Новини за 10 вересня 2009
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