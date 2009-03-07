Заклик до роззброєння

Росія закликає світ об'єднати зусилля для протидії ракетним загрозам.

Розміщення стратегічних озброєнь за межами національної території, переконані у Москві, є неприпустимим. Про це йдеться у спеціальному посланні російського президента Дмітрія Мєдвєдєва, текст якого у суботу на Міжнародній конференції з роззброєння у Женеві зачитав міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров. Чільник російського МЗС наголосив - саме настав як ніколи слушний момент для загального роззброєння.Сєргєй Лавров (глава МЗС РФ): “Сьогодні вперше за весь період з часу закінчення “холодної війни” наступає момент, коли реально можливо відновити глобальний процес з роззброєння. Переконаний, що ми не повинні упустити цю можливість”.Головним пріоритетом для Росії, зазначив Лавров, залишається підписання з Сполученими Штатами нового договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Термін дії нинішнього, зазначимо, закінчується у грудні. Напередодні держсекретар США Хілларі Клінтон за підсумками переговорів з своїм російським колегою висловила сподівання, що нову угоду країни таки підпишуть до кінця цього року.