Про це 22 березня розповів журналіст Сергій Лещенко. Він наголосив, що Кива працює з російськими державними пропагандистськими ресурсами.

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"Мовляв, найближчими двома тижнями українські націоналістичні групи планують провести в Україні державний заколот на чолі з Віталієм Кличком", – розповів Лещенко.

Кива постійно бреше

Журналіст зазначив, що для українців це звучить як анекдот, а для росіян – черговий привід задуматися, що Україну захопили націоналісти. Раніше Кива постійно повідомляв, що Володимир Зеленський втік за кордон і перебуває на території Румунії.

Його брехня лунає постійно. Її активно репостить російська пропагандистська машина,

– сказав Лещенко.

Брифінг Сергія Лещенка: дивіться відео