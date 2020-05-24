Закон про адміністрування податків вступив у дію: що він змінить

Верховна Рада ще у січні ухвалила важливий закон для податкової реформи в Україні. Він спрямований на ретельне адміністрування надходжень у державну казну і запобігає використанню офшорів.

Текст закону №1210, що спрямований на деофшоризацію, опублікували в офіцйному віснику Верховної Ради "Голос України". За нього проголосували у другому читанні ще у січні 2020-го.

До теми Податкова реформа: Зеленський надав уряду низку пропозицій

Зеленському закон направили 11 січня, однак він повернувся назад із підписом лише 21 травня. Відтак його надрукували, і закон вже набрав чинності.

Ним передбачі низка змін, що спрямовані на вдосконалення та спрощення системи адміністрування податків, її узгодження зі світовими стандартами. Ініціатор закону та голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев під час розгляду законопроєкту у Раді наголосив, що закон спрямований на деофшоризацію.

Що передбачає закон