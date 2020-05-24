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Закон про адміністрування податків вступив у дію: що він змінить

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Набув чинності закон про деофшоризацію податків
Набув чинності закон про деофшоризацію податків / Фото 24 каналу

Верховна Рада ще у січні ухвалила важливий закон для податкової реформи в Україні. Він спрямований на ретельне адміністрування надходжень у державну казну і запобігає використанню офшорів.

Текст закону  №1210, що спрямований на деофшоризацію, опублікували в офіцйному віснику Верховної Ради "Голос України". За нього проголосували у другому читанні ще у січні 2020-го.

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Зеленському закон направили 11 січня, однак він повернувся назад із підписом лише 21 травня. Відтак його надрукували, і закон вже набрав чинності.

Ним передбачі низка змін, що спрямовані на вдосконалення та спрощення системи адміністрування податків, її узгодження зі світовими стандартами. Ініціатор закону та голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев під час розгляду законопроєкту у Раді наголосив, що закон спрямований на деофшоризацію.

Що передбачає закон

  • виводить міжнародні грошові транзакції з тіні;
  • сприяє прозорості у звітах щодо валютних операцій на підприємтвах;
  • є базою для реформування Державної податкової служби ;
  • запобігає використанню агресивних схем податкового планування;
  • запроваджує міжнародні стандарти податкового контролю;
  • вдосконалює процедуру адміністрування податків та зборів;
  • уточнує процедуру подання вимоги про сплату недоїмки з єдиного внеску;
  • збільшує штраф за порушення вимог, передбачених законом;
  • вносить зміни у закони про держпідтримку сільського господарства, які уточнюють формулу розрахунку питомої ваги вартості реалізованих товарів, при досягненні якої у виробника з'являється право на отримання бюджетної дотації,
  • встановлює ставку мита на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (так звані вейпи).
Автор: Вероніка Климська
Теги: Гроші Володимир Зеленський Законодавство Данило Гетманцев Верховна Рада Податки Новини України
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