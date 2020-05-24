Закон про адміністрування податків вступив у дію: що він змінить
Верховна Рада ще у січні ухвалила важливий закон для податкової реформи в Україні. Він спрямований на ретельне адміністрування надходжень у державну казну і запобігає використанню офшорів.
Текст закону №1210, що спрямований на деофшоризацію, опублікували в офіцйному віснику Верховної Ради "Голос України". За нього проголосували у другому читанні ще у січні 2020-го.
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Зеленському закон направили 11 січня, однак він повернувся назад із підписом лише 21 травня. Відтак його надрукували, і закон вже набрав чинності.
Ним передбачі низка змін, що спрямовані на вдосконалення та спрощення системи адміністрування податків, її узгодження зі світовими стандартами. Ініціатор закону та голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев під час розгляду законопроєкту у Раді наголосив, що закон спрямований на деофшоризацію.
Що передбачає закон
- виводить міжнародні грошові транзакції з тіні;
- сприяє прозорості у звітах щодо валютних операцій на підприємтвах;
- є базою для реформування Державної податкової служби ;
- запобігає використанню агресивних схем податкового планування;
- запроваджує міжнародні стандарти податкового контролю;
- вдосконалює процедуру адміністрування податків та зборів;
- уточнує процедуру подання вимоги про сплату недоїмки з єдиного внеску;
- збільшує штраф за порушення вимог, передбачених законом;
- вносить зміни у закони про держпідтримку сільського господарства, які уточнюють формулу розрахунку питомої ваги вартості реалізованих товарів, при досягненні якої у виробника з'являється право на отримання бюджетної дотації,
- встановлює ставку мита на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (так звані вейпи).