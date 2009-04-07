Закон для колекторів

Колектори отримають власний закон.

Робоча група при Міністерстві юстиції, яка розробляє законодавчу базу для цього специфічного бізнесу, відмовилася унормувати колекторство лише шляхом внесення змін до закону "Про ліцензування певних видів господарської діяльності". Натомість експерти вирішили розробити базовий профільний закон. Цей документ визначатиме основні принципи колекторської діяльності, вимоги до колекторів, права ті обов’язки усіх учасників ринку. Зокрема, колекторські компанії підлягатимуть обов’язковому ліцензуванню та включенню до державного реєстру. До того ж, буде врегульовано їхню взаємодію з боржниками, що забезпечить повніший захист прав останніх, кажуть розробники.