Як передає 24 Канал з посиланням на Daily Mail, блогерка назвала 5 різдвяних містечок, що сподобалися їй найбільше. Також назвала той, куди б нізащо не повернулася.

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5 найкращих різдвяних містечок

Кельн, Німеччина

Кельнський різдвяний ярмарок біля культового собору приваблює відвідувачів своєю приголомшливою святковою атмосферою. Готична архітектура Кельнського собору слугує дивовижним тлом, що підсилює чарівність святкових вогнів і ринкових яток.

Гелен розповідає, що ринок може похвалитися широким вибором страв. Відвідувачам пропонують скуштувати популярні деруни (Reibekuchen), або картопляні млинці, разом з теплою порцією глінтвейну.

Це місце чудово підійде і для сімейного відпочинку, з льодовою ковзанкою та каруселлю для відвідувачів.



Гелен на кельнському ярмарку / Фото Гелени Сули

Страсбург, Франція

Різдвяний ярмарок у заможному французькому місті поблизу німецького кордону, що демонструє справжній святковий дух, зачарував американку своєю дивовижною автентичністю.

Відомий як столиця Різдва, Страсбург є одним із найстаріших і найкрасивіших різдвяних ярмарків у Європі… Чарівність і автентичність цього ринку не мають собі рівних,

– каже вона.

Місто перетворюється на святкову країну чудес, із захопливими декораціями, різноманітними галасливими ринками та безліччю місцевих делікатесів, серед яких пиріг фламбе та печиво бредель.

Гейдельберг, Німеччина

Гейдельберг має особливе місце у серці Гелен, оскільки стало першим різдвяним напрямком, який вона дослідила після переїзду до Німеччини.

Різдвяний ярмарок проходить уздовж вулиці Гауптштрассе, визнаної однією з найдовших пішохідних вулиць Європи. Ця святкова подія освітлюється величним Гейдельберзьким замком, з якого відкривається вид на все місто.



Різдвяний ярмарок Гейдельберга / Фото Shutterstock

Ринок має чарівну льодову ковзанку і пропонує різноманітні теплі ласощі, в тому числі братвурст, створюючи інтимну атмосферу для відвідувачів.

Рібовілль, Франція

Гелен зазначає, що це французьке містечко пропонує туристам здійснити різдвяну подорож у часі.

Рібовілль – це середньовічний різдвяний ярмарок, і він є одним із найнезвичайніших, які я коли-небудь відвідувала. Місто здається таким, що зійшло зі сторінок казки, із середньовічною музикою, костюмами і виставами, які переносять вас назад у часі,

– каже блогерка.

Воно відкрите тільки два вихідних на рік, тому потрібно все добре спланувати.

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Відень, Австрія

Різдвяні ярмарки Відня славляться своєю елегантністю та чарівністю, а ринок на Ратгаусплац вирізняється серед інших приголомшливістю. Чарівне поєднання величної архітектури міста та іскристих вогнів створює особливу атмосферу свята, яка приваблює відвідувачів зблизька та здалеку.

У святковому меню відвідувачі можуть поласувати традиційними віденськими ковбасками з теплою чашкою пуншу, а також покататися на ковзанах для повноти вражень.



Різдвяний ярмарок у Відні / Фото Shutterstock

А от найбільше не сподобалося мандрівниці різдвяне містечко в Гайд-парку в Лондоні. Він здався їй позбавленим смаку і дуже комерційним. Там приголомшливі прикраси, але вони не передають "дух" правильно, як і в Парижі.