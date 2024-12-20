Як передає 24 Канал з посиланням на Daily Mail, блогерка назвала 5 різдвяних містечок, що сподобалися їй найбільше. Також назвала той, куди б нізащо не повернулася.
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5 найкращих різдвяних містечок
- Кельн, Німеччина
Кельнський різдвяний ярмарок біля культового собору приваблює відвідувачів своєю приголомшливою святковою атмосферою. Готична архітектура Кельнського собору слугує дивовижним тлом, що підсилює чарівність святкових вогнів і ринкових яток.
Гелен розповідає, що ринок може похвалитися широким вибором страв. Відвідувачам пропонують скуштувати популярні деруни (Reibekuchen), або картопляні млинці, разом з теплою порцією глінтвейну.
Це місце чудово підійде і для сімейного відпочинку, з льодовою ковзанкою та каруселлю для відвідувачів.
Гелен на кельнському ярмарку / Фото Гелени Сули
- Страсбург, Франція
Різдвяний ярмарок у заможному французькому місті поблизу німецького кордону, що демонструє справжній святковий дух, зачарував американку своєю дивовижною автентичністю.
Відомий як столиця Різдва, Страсбург є одним із найстаріших і найкрасивіших різдвяних ярмарків у Європі… Чарівність і автентичність цього ринку не мають собі рівних,
– каже вона.
Місто перетворюється на святкову країну чудес, із захопливими декораціями, різноманітними галасливими ринками та безліччю місцевих делікатесів, серед яких пиріг фламбе та печиво бредель.
- Гейдельберг, Німеччина
Гейдельберг має особливе місце у серці Гелен, оскільки стало першим різдвяним напрямком, який вона дослідила після переїзду до Німеччини.
Різдвяний ярмарок проходить уздовж вулиці Гауптштрассе, визнаної однією з найдовших пішохідних вулиць Європи. Ця святкова подія освітлюється величним Гейдельберзьким замком, з якого відкривається вид на все місто.
Різдвяний ярмарок Гейдельберга / Фото Shutterstock
Ринок має чарівну льодову ковзанку і пропонує різноманітні теплі ласощі, в тому числі братвурст, створюючи інтимну атмосферу для відвідувачів.
- Рібовілль, Франція
Гелен зазначає, що це французьке містечко пропонує туристам здійснити різдвяну подорож у часі.
Рібовілль – це середньовічний різдвяний ярмарок, і він є одним із найнезвичайніших, які я коли-небудь відвідувала. Місто здається таким, що зійшло зі сторінок казки, із середньовічною музикою, костюмами і виставами, які переносять вас назад у часі,
– каже блогерка.
Воно відкрите тільки два вихідних на рік, тому потрібно все добре спланувати.
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- Відень, Австрія
Різдвяні ярмарки Відня славляться своєю елегантністю та чарівністю, а ринок на Ратгаусплац вирізняється серед інших приголомшливістю. Чарівне поєднання величної архітектури міста та іскристих вогнів створює особливу атмосферу свята, яка приваблює відвідувачів зблизька та здалеку.
У святковому меню відвідувачі можуть поласувати традиційними віденськими ковбасками з теплою чашкою пуншу, а також покататися на ковзанах для повноти вражень.
Різдвяний ярмарок у Відні / Фото Shutterstock
А от найбільше не сподобалося мандрівниці різдвяне містечко в Гайд-парку в Лондоні. Він здався їй позбавленим смаку і дуже комерційним. Там приголомшливі прикраси, але вони не передають "дух" правильно, як і в Парижі.