Як не дивно, найбільше туристи скаржаться… на туристів. Зокрема, вони самі їдуть на популярні курорти, а тоді обурюються, що там – ніде яблуку впасти. Детальніше розповідає Закордон 24.

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Яким курортам найбільше "дісталося" від туристів

Туреччина упродовж багатьох років очолювала туристичні топи. Там відпочивали більшість європейців. Водночас у 2024 ситуація різко змінилася. Більшість популярних готелів не зайняті на 50 – 60%. Навіть місцеві вже не хочуть відпочивати у Туреччині, а обирають курорти у Єгипті. Головна причина – різкий стрибок цін. Туристи зауважують, що не готові платити такі суми за номер у готелі або оренду помешкання та продукти.



Протистояння туристів та курортів триває / Unsplash

Греція залишилася однією з найпопулярніших країн. Водночас острови Санторині та Міконас отримали цілий шквал критики. Туристи назвали їх "фальшивим Діснейлендом" й заявили про космічні ціни (які зовсім не відповідають рівню сервісу) та погано розвинуту інфраструктуру. Тревел-експерти також заявили про туристичну кризу на цих островах. Все тому, що більшість туристів прибувають на борту круїзних лайнерів, гуляють вдень та відпливають назад. Тим часом місцеві готелі й ресторани – порожні.

Ще одні "вершники туристичного апокаліпсису" – Балеарські острови. Місцеві мешканці просто сказали, що не хочуть бачити туристів. Ті у відповідь образилися й нагадали, що туризм дає відчутні бонуси іспанському бюджету.

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