Варто зауважити, що цього року рейтинг – дуже компліментарний для Європи. У першу п'ятірку увійшли чотири європейські країни, інформує VisaGuide.

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Паспорт Сінгапуру потіснив з першого місця минулорічного переможця – іспанський паспорт.

Паспорти яких країн увійшли до рейтингу

Сінгапур;

Іспанія;

Франція;

Італія;

Угорщина;

Німеччина;

Австрія;

Нідерланди;

Швейцарія.

Важливо, що Україна посіла у рейтингу 65 позицію. Вона отримала 72.71 бали зі 100 можливих. До слова, рейтинг VisaGuide є одним з найавторитетнішим у світі. Загалом компанія оцінює майже 200 країн з різних куточків світу. При формуванні рейтингу зважають на такі фактори: безвізовий доступ, електронні візи, а також –глобальна мобільність.

Туристам рекомендують відвідати країни з першої десятки рейтингу. Зауважують, що там – цікаво, безпечно та комфортно. Окрім того, вони можуть похвалися добре розвинутою туристичною інфраструктурою.

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