Круизный сезон все еще в разгаре, поэтому туристов призывают тщательно проверять свой багаж. И некоторые вещи, которые кажутся обычными, на самом деле могут поставить путешественников в довольно затруднительное положение, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Удлинители

Первое, что следует оставить на суше перед тем, как вы ступите на борт – это удлинители. Несмотря на то, что они полезны, чтобы дать вам доступ ко всей электронике в каюте, их не разрешено провозить на большинстве круизных лайнеров.

Это связано с повышенным риском пожара и потенциальной перегрузкой электросети.

Портативные отпариватели

Это еще один неожиданный предмет, что может вызвать проблемы на борту. Конечно, хочется держать свою одежду отглаженной, но портативный утюг с собой все же не стоит – а также лучше оставить дома и дорожные чайники.

Кроме того, на борту круизного лайнера точно будет прачечная, а также утюг можно заменить специальным спреем для разглаживания одежды.

Чрезмерное количество алкоголя

Третий пункт, что запрещен на большинстве круизов – это чрезмерное количество алкоголя. Большинство круизных лайнеров все же позволяют пассажирам провозить небольшое количество вина или шампанского – обычно это одна бутылка на взрослого человека.

Впрочем, крепкие напитки, пиво и любые дополнительные бутылки обычно запрещены, и на терминале их могут изъять.



На круизный лайнер нельзя проносить много алкоголя / Фото Pexels

Вейпы и сигареты

Если вы курите, вам нужно особенно внимательно изучить правила лайнера относительно сигарет и вейпа – ведь обычно эти правила достаточно строгие. Запрет на сигареты создан для того, чтобы свести к минимуму риск пожара и поддерживать комфортные условия для всех пассажиров.

