Круїзний сезон все ще у розпалі, тож туристів закликають ретельно перевіряти свій багаж. І деякі речі, які видаються звичайними, насправді можуть поставити мандрівників у досить скрутне становище, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Подовжувачі

Перше, що слід залишити на суші перед тим, як ви ступите на борт – це подовжувачі. Попри те, що вони корисні, аби дати вам доступ до всієї електроніки в каюті, їх не дозволено провозити на більшості круїзних лайнерів.

Це пов'язано з підвищеним ризиком пожежі та потенційним перевантаженням електромережі.

Портативні відпарювачі

Це ще один несподіваний предмет, що може спричинити проблеми на борту. Звісно, хочеться тримати свій одяг відпрасованим, але портативну праску з собою все ж не варто – а також краще залишити вдома і дорожні чайники.

Окрім того, на борту круїзного лайнера точно буде пральня, а також праску можна замінити спеціальним спреєм для розгладжування одягу.

Надмірна кількість алкоголю

Третій пункт, що заборонений на більшості круїзів – це надмірна кількість алкоголю. Більшість круїзних лайнерів все ж дозволяють пасажирам провозити невелику кількість вина чи шампанського – зазвичай це одна пляшка на дорослу людину.

Втім, міцні напої, пиво та будь-які додаткові пляшки зазвичай заборонені, і на терміналі їх можуть вилучити.



На круїзний лайнер не можна проносити багато алкоголю / Фото Pexels

Вейпи та сигарети

Якщо ви курите, вам потрібно особливо уважно вивчити правила лайнера щодо цигарок та вейпу – адже зазвичай ці правила досить суворі. Заборона на цигарки створена для того, аби звести до мінімуму ризик пожежі та підтримувати комфортні умови для всіх пасажирів.

