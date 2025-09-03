Украинка Мария, живущая в США, поделилась, что есть несколько вещей, которых лучше не делать в Америке, если не хотите, чтобы на вас вызвали полицию, сообщает 24 Канал со ссылкой на mariiaharpii.

Пытаться перелезть через забор

Чего точно не стоит делать в США – так это перелезать через забор, даже если это ваш собственный дом.

Если это увидит какой-то человек на улице, или даже сосед, который не знает, что ты там живешь, серьезно вызывают полицию,

– поделилась украинка.

Громкая ссора

Если слышать крики в доме, или как люди громко ссорятся – точно стоит ожидать вызова полиции. И особенно – если слышать, что кричит мужчина, это будут считать домашним насилием.

Ребенок гуляет один

Если бы сюжет фильма "Один дома" состоялся в реальности, кто-то бы точно вызвал полицию. Ведь когда ребенок сам гуляет, идет в магазин или делает покупки – это причина для беспокойства. И это вовсе не означает, что ребенок самостоятельный, а наоборот возникают вопросы, где же его родители.

В принципе с детьми стоит быть максимально осторожными, потому что здесь за ними действительно очень присматривают. И если что-то – будете виноваты вы,

– заметила девушка.

Более того, в США очень распространены школьные автобусы, и они высаживают детей возле знака "стоп". Если какая-то машина не остановится, а продолжит ехать, и это увидит полиция – у водителя заберут удостоверение.

