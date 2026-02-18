Отныне для въезда на территорию Европейского Союза через Венгрию необходимо будет дополнительно подавать Общую декларацию прибытия (ENS) через систему ICS2. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Это станет обязательным требованием вместе с украинскими декларациями Т1.

Справка. Декларация Т1 – это один из главных таможенных документов в Европе, который используется при перевозке товаров через границу. Проще говоря, это транзитная декларация, которая позволяет перевозить товары по территории Европейского Союза без уплаты таможенных платежей на границе до момента прибытия груза в конечный пункт назначения под таможенным контролем.

Кого именно касаются изменения?

Как пишут на сайте Еврокомиссии, новые требования касаются прежде всего перевозчиков, экспедиторов и других участников цепи поставок, которые перевозят товары в или транзитом через ЕС. Это включает:

компании, осуществляющие грузовые автомобильные и железнодорожные перевозки;

почтовые и экспресс-перевозчики;

логистических операторов, которые подают данные о грузах;

других экономических операторов, которые ввозят или транзитируют товары через территорию ЕС.



Что такое Import Control System 2 / Фото Unsplash

Почему вводят ICS2?

Import Control System 2 – это новейшая система предварительного контроля импорта ЕС, предназначена для повышения безопасности международных грузовых перевозок. По ее правилам все экономические операторы, которые ввозят или транзитируют товары через ЕС, должны подавать данные о безопасности и охране груза в виде Entry Summary Declaration (ENS) еще до прибытия товаров на границу.

Когда заработают нововведения?

В Венгрии предусмотрен переходный период до 15 марта 2026 года. В это время декларации ENS еще будут приниматься через старую систему ICS. После завершения переходного этапа все ENS будут оформляться исключительно через ICS2.

Таможенники призывают перевозчиков и участников внешнеэкономической деятельности заранее учесть эти изменения при планировании перевозок в ЕС через венгерскую границу.

