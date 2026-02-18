Відтепер для в'їзду на територію Європейського Союзу через Угорщину необхідно буде додатково подавати Загальну декларацію прибуття (ENS) через систему ICS2. Про це повідомляє Державна митна служба України.

Це стане обов'язковою вимогою разом із українськими деклараціями Т1.

Довідка. Декларація Т1 – це один з головних митних документів у Європі, який використовується під час перевезення товарів через кордон. Простіше кажучи, це транзитна декларація, яка дозволяє перевозити товари територією Європейського Союзу без сплати митних платежів на кордоні до моменту прибуття вантажу в кінцевий пункт призначення під митним контролем.

Кого саме стосуються зміни?

Як пишуть на сайті Єврокомісії, нові вимоги стосуються насамперед перевізників, експедиторів та інших учасників ланцюга поставок, які перевозять товари до або транзитом через ЄС. Це включає:

компанії, що здійснюють вантажні автомобільні та залізничні перевезення;

поштові та експрес‑перевізники;

логістичних операторів, які подають дані про вантажі;

інших економічних операторів, які ввозять або транзитують товари через територію ЄС.



Що таке Import Control System 2 / Фото Unsplash

Чому вводять ICS2?

Import Control System 2 – це новітня система попереднього контролю імпорту ЄС, призначена для підвищення безпеки міжнародних вантажних перевезень. За її правилами всі економічні оператори, які ввозять чи транзитують товари через ЄС, повинні подавати дані про безпеку та охорону вантажу у вигляді Entry Summary Declaration (ENS) ще до прибуття товарів на кордон.

Коли запрацюють нововведення?

В Угорщині передбачено перехідний період до 15 березня 2026 року. У цей час декларації ENS ще прийматимуться через стару систему ICS. Після завершення перехідного етапу всі ENS оформлюватимуться виключно через ICS2.

Митники закликають перевізників та учасників зовнішньоекономічної діяльності заздалегідь врахувати ці зміни під час планування перевезень до ЄС через угорський кордон.

