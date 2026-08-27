Администрация президента Дональда Трампа приостановила рассмотрение заявлений на иммиграционные визы для кандидатов со всего мира в рамках жесткой иммиграционной политики, пишет Reuters.

Почему в США приостановили выдачу виз?

Представитель Госдепартамента США уже заявил, что в консульствах и посольствах США начнутся тренинги для сотрудников – и именно из-за этого приходится корректировать графики рассмотрения заявлений. В то же время в Госдепе не раскрыли подробностей о самой программе обучения и о том, как долго она продлится.

В ведомстве отметили, что эти тренинги помогут выявлять заявителей, которые, по их мнению, будут зависеть от государственной социальной помощи США. Кроме того, новая программа должна обеспечить "всестороннюю и последовательную" оценку всех заявителей на получение виз.

Те заявители на иммиграционные визы, которые уже должны были проходить собеседования в консульствах и посольствах США, получили электронные письма с уведомлением о том, что встречи перенесены, а о новой дате их проинформируют позже.

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Администрация Дональда Трампа проводит масштабную кампанию по депортации нелегальных мигрантов, а также по ужесточению иммиграционного контроля. Она предусматривает как аннулирование "грин-карт" и виз, так и отказ в предоставлении статуса по различным причинам. Среди них также учитываются политические взгляды заявителей и участие в протестах в поддержку Палестины.

Трамп заявляет, что эти меры необходимы для укрепления внутренней безопасности США. Однако администрация президента уже столкнулась с определенными юридическими препятствиями: в минувшую пятницу федеральный судья отменил решение о приостановке выдачи иммиграционных виз гражданам из 75 стран. Суд постановил, что это решение выходило за пределы полномочий Марко Рубио, государственного секретаря США.