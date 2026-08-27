Адміністрація президента Дональда Трампа призупинила розгляд заяв на імміграційні візи для кандидатів з усього світу у межах жорсткої імміграційної політики, пише Reuters.

Чому у США зупинили видачу віз?

Речник Держдепартаменту США вже заявив, що у консульствах та посольствах Америки почнуться тренінги для співробітників – і саме через це доводиться коригувати графіки розгляду заяв. Водночас у Держдепі не розкрили деталей щодо самої програми навчання та того, скільки вона триватиме.

У відомстві зазначили, що ці тренінги допоможуть виявляти заявників, що, на їхню думку, будуть залежати від державної соціальної допомоги США. Окрім того, нова програма має забезпечити "всебічну та послідовну" оцінку усіх заявників на отримання віз.

Ті заявники на імміграційні візи, що вже мали проходити співбесіди у консульствах та посольствах США, отримали електронні листи із повідомленням, що зустрічі перенесень, а про нову дату їх проінформують пізніше.

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Адміністрація Дональда Трампа проводить масштабну кампанію з депортації нелегальних мігрантів, а також посилення імміграційного контролю. Вона передбачає і анулювання "зелених карт" та віз, і відмову у наданні статусу з різних причин. Серед них також враховують політичні погляди заявники та участь у протестах на підтримку Палестини.

Трамп заявляє, що ці заходи потрібні для посилення внутрішньої безпеки США. Але адміністрація президента вже зіштовхнулася з певними юридичними перешкодами: попередньої п'ятниці федеральний суддя скасував рішення щодо призупинення видачі імміграційних віз громадянам з 75 країн. Суд вирішив, що це рішення виходило за межі повноважень Марко Рубіо, державного секретаря США.