В Польше около 300 злотых в месяц своим детям дают примерно 37% опрошенных – а это свидетельствует об определенном изменении в финансовых привычках польских семей, пишет InPoland.

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Сколько денег дают детям на карманные расходы в Польше?

Исследование показало, что больше всего карманных денег, как ни странно, получают дети, живущие в небольших городах. В населенных пунктах с населением до 50 000 человек практически половина родителей дают своим детям более 300 злотых в месяц.

А вот в крупнейших городах страны наиболее распространенной суммой остаются выплаты в пределах 101–200 злотых. Более 300 злотых получают только 21 % детей.

Однако размер карманных денег в Польше зависит не только от города, где проживает семья, но и от возраста ребенка. Вот как распределяются эти суммы:

дети в возрасте от 7 до 10 лет чаще всего получают 51–100 злотых в месяц;

дети в возрасте 15–18 лет в 46% случаев получают 300 злотых в месяц;

молодежь в 75% случаев получает более 300 злотых в месяц.

Изменился также способ, которым дети получают деньги – все чаще родители используют мгновенные переводы на телефон вместо наличных. Дети тратят полученные деньги на встречи и развлечения с друзьями, сладости и перекусы, либо откладывают деньги на более дорогие покупки.

Очень большое влияние на расходы детей оказывают их сверстники: более двух третей родителей отметили, что их дети просили деньги на развлечения или покупки, которыми уже пользовались их друзья.