У Польщі близько 300 злотих на місяць своїм дітям дають приблизно 37% опитаних людей – а це свідчить про певну зміну у фінансових звичках польських родин, пише InPoland.

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Скільки грошей дають дітям на кишенькові витрати у Польщі?

Дослідження показало, що найбільш кишенькових грошей, як не дивно, отримують діти, що живуть у невеликих містах. В населених пунктах, де живе до 50 000 людей, практично половина батьків дають понад 300 злотих на місяць своїм дітям.

А ось у найбільших містах країни найбільш поширеною сумою залишаються виплати в межах 101 – 200 злотих. Понад 300 злотих отримують тільки 21% дітей.

Але розмір кишенькових грошей у Польщі залежить не тільки від міста, де живе родина, але й від віку дитини. Ось як розподіляються ці суми:

діти віком від 7 до 10 років найчастіше отримують 51 – 100 злотих на місяць;

діти віком 15 – 18 років у 46% випадків отримують 300 злотих на місяць;

молодь у 75% випадків отримує понад 300 злотих на місяць.

І змінилися також і спосіб, у який діти отримують кошти – все частіше батьки використовують миттєві перекази на телефон замість готівки. Діти витрачають отримані гроші на зустрічі й розваги з друзями, солодощі та перекуси, або ж відкладають гроші на дорожчі покупки.

Дуже великий вплив на витрати дітей мають їхні однолітки: понад дві третини батьків зауважили, що їхні діти просили гроші на розваги чи покупки, якими вже користувалися їхні друзі.